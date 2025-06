Aktienmärkte im Erholungsmodus – Volatilität bei Anleihen

Zu dieser Einschätzung kommt das Investment Research der BfV Bank für Vermögen AG im aktuellen Investment Radar 06/2025, der gemeinsam mit der BCA AG veröffentlicht wird.

Die führenden Aktienindizes konnten im Mai kräftig zulegen. Der DAX erreichte Anfang Juni ein neues Allzeithoch von über 24.000 Punkten. Auch MDAX und SDAX verzeichneten deutliche Kursgewinne. Rückenwind kam von geldpolitischer Seite: Die EZB senkte den Leitzins zum achten Mal in Folge – aktuell liegt er bei 2,0 Prozent. Die Inflation in der Eurozone fiel im Mai unter die Zielmarke von 2,0 Prozent. In Deutschland lag die Teuerungsrate bei 2,1 Prozent. Dies zeigen die Daten des monatlich erscheinenden Investment Radar der BfV Bank für Vermögen AG in Kooperation mit der BCA AG. Die Publikation bietet professionelle Einblicke in die Kapitalmärkte.

US-Märkte zwischen Hoffnung und Haushaltsrisiken

In den USA sorgte eine vorübergehende Einigung mit China zur Senkung von Strafzöllen für Erleichterung an den Märkten. Der S&P 500 pendelte um die 6.000-Punkte-Marke, der Nasdaq Composite näherte sich wieder der 20.000er-Grenze. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich stabil, die Arbeitslosenquote lag bei 4,2 Prozent. Die Inflation stieg im Mai minimal auf 2,4 Prozent. Die Folgen der höheren Zölle könnten sich allerdings künftig noch in den Preisen zeigen.

Gleichzeitig belasten fiskalische Unsicherheiten das Vertrauen in US-Staatsanleihen. Die Ratingagentur Moody’s senkte die Bonitätsnote auf Aa1. Die Renditen 30-jähriger US-Treasuries stiegen zeitweise auf über 5 Prozent. Der politische Streit um Steuererleichterungen und das wachsende Haushaltsdefizit werfen Fragen zur langfristigen Stabilität auf.

Gold konsolidiert – Euro gewinnt an Stärke

Der Goldpreis konsolidierte im Mai und bewegt sich aktuell um die Marke von 3.300 US-Dollar. Der Euro legte gegenüber dem US-Dollar deutlich zu und notiert derzeit bei über 1,14 USD – gestützt durch die relative Schwäche des Greenback und positive Konjunktursignale aus der Eurozone.

Auch in Deutschland hellt sich die wirtschaftliche Stimmung auf: Das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer stieg im Mai zum dritten Mal in Folge. Weitere Frühindikatoren deuten auf eine mögliche Trendwende hin.

Fazit: Wissen schafft Vorsprung

n einem volatilen Marktumfeld ist fundiertes Wissen der Schlüssel zu erfolgreichen Anlageentscheidungen. Die BfV Bank für Vermögen AG unterstützt Finanzprofis mit einem umfassenden Investment-Research-Angebot – aktuell, praxisnah und vorausschauend.

