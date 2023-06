Airlines im Preisvergleich – So viel kostet mobiles WLAN im Flugzeug

Preisunterschiede von bis zu rund 60 Euro werden bei der Nutzung von mobilem WLAN im Flugzeug fällig: Welche Airlines sich zum Surfen, Arbeiten und Lernen am besten eignen und wo Fluggäste am meisten sparen können, hat die Sprachlernplattform Preply in einem Vergleich ermittelt. Dafür wurden die Tarife sowie die Nutzungsdauer der Internetangebote von über 35 Fluggesellschaften erfasst und miteinander verglichen.

Bei diesen Airlines ist die Internetnutzung am teuersten

Am teuersten sind die Angebote für die Nutzung des Internets bei Delta Air Lines. Umgerechnet 45,47 Euro für Inlandsflüge und 63,67 Euro für internationale Flüge zahlen Flugreisende für die Nutzung des mobilen WLANs im Abo-Modell, das sich besonders für Vielflieger:innen lohnt. Auch bei der Fluggesellschaft Swiss International Air Lines müssen Fluggäste tief in die Tasche greifen: Hier beträgt der teuerste Tarif 59,86 Euro. Nur knapp dahinter befindet sich American Airlines, wo für die mobile Internetnutzung Gebühren in Höhe von maximal 54,23 Euro für ein Abonnement von zwei Monaten fällig werden. Die Top 5 der teuersten Internetangebote im Flugzeug werden von Air Canada und Air Europa mit Maximalpreisen von 44,07 Euro bzw. 35 Euro komplimentiert.

Air China, Jet Blue und NokAir: Bei diesen Fluglinien ist es am günstigsten

Wie groß die Unterschiede bei den Gebühren und Nutzungsbedingungen für das WLAN über den Wolken sind, wird vor allem in Anbetracht der günstigsten Angebote deutlich. Bei insgesamt drei der untersuchten Airlines ist die Internetnutzung gratis. Komplett kostenfrei surfen Fluggäste bei Air China, JetBlue und NokAir. Während die Airline Vueling nur 5,99 Euro für die Nutzung der drahtlosen Verbindung verlangt, erhebt Norwegian Air nach einer kostenlosen Nutzung des Internets für 15 Minuten eine Gebühr von nur 8 Euro für den gesamten Flug. Bei der Fluggesellschaft Eurowings surfen Fluggäste die komplette Flugdauer über für 9,90 Euro. Einige Airlines bieten zudem für ihre Mitglieder eine kostenfreie Nutzung an. Dazu zählen Etihad Airways, Emirates, Iberia, Singapore Airlines, Icelandair, Scandinavian Airlines und Delta Air Lines.

Mögliche Einschränkungen und Tarife beim mobilen WLAN über den Wolken

Zusätzlich zur instabilen Internetverbindung aufgrund von Turbulenzen oder Wetterbedingungen können auf WLAN-Nutzer:innen im Flugzeug auch von der Fluggesellschaft auferlegte Einschränkungen zukommen: Bei Air China beispielsweise ist die Internetnutzung zwar kostenfrei, jedoch auf Smartphones verboten und der Zugang zu einigen Webseiten eingeschränkt.

Bei fast allen Airlines stehen für das mobile WLAN mehrere Tarife mit unterschiedlichen Datenvolumen und Preisen zur Verfügung. Spitzenreiter ist dabei die Fluggesellschaft Turkish Airlines, bei der fünf verschiedene Tarife auswählbar sind. Dabei variieren die Preise je nach Flug von mindestens 4,53 Euro bis maximal 31,72 Euro. Zudem bietet Tap Air Portugal vier Tarifmöglichkeiten an, wobei das Messaging für Business Class Reisende sogar kostenlos ist. Swiss International Airlines, ITA Airways, Virgin Atlantic Airlines, Aer Lingus und Aeroflot bieten ebenfalls vier verschiedene Tarife an. Durchschnittlich werden drei verschiedene Tarife von den Airlines angeboten.

TUIFly und Co. – Diese Airlines bieten gar kein WLAN im Flugzeug an

Sechs der untersuchten Airlines bieten keine Möglichkeit zu einer WLAN-Verbindung an. Elektrische Geräte müssen entweder ausgeschaltet sein oder während der Nutzung auf Flugmodus eingestellt werden. Die Einschränkungen werden mit Sicherheitsgründen gerechtfertigt. Auf einem Flug ohne WLAN müssen sich Reisende bei TUIFly, SunExpress, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Wizz Air und Czech Airlines einstellen.

Wie die Airlines aufrüsten, um bald noch besseres Internet anbieten zu können

Zudem rüsten momentan einige Airlines auf, für noch schnelleres und besseres WLAN an board. So sicherte sich die Haiwaian Airline etwa Starlink-Antennen, um damit Satelliteninternet für Langstreckenflüge zukünftig nutzen zu können.

Dorothee Monschau, Head of Brand bei Preply, kommentiert den WLAN-Check in den Airlines wie folgt: “Es gibt kaum einen besseren Ort, um sich sprachlich und kulturell mit seinem Sitznachbarn auszutauschen, als auf einem internationalen Flug. Zur Vorbereitung auf den Aufenthalt im Urlaubsland oder auch, um als Geschäftsreisender noch wichtige Arbeitsaufträge zu erledigen, ist eine WLAN-Verbindung während des Fluges sehr nützlich. Als Sprachlernplattform begrüßen wir die Entwicklungen im Bereich des mobilen Internets, weil das Sprachenlernen so immer und überall möglich sein sollte.”

(Preply)