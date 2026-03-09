Kategorie wählen

𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻 𝘀𝘁ä𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗱𝘂𝗿𝗰𝗵 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗯𝗶𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁

𝗲𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗮, 𝗱𝗮𝘀 𝗳ü𝗿 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮𝘀 𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿 𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝗲𝗿 𝘄𝗶𝗿𝗱.

Am kommenden Montag, den 10. März, nimmt unsere Geschäftsführerin und Verlegerin Isabelle Hägewald an einer 𝗵𝗼𝗰𝗵𝗿𝗮𝗻𝗴𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵-𝗳𝗿𝗮𝗻𝘇ö𝘀𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘇ö𝘀𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗕𝗼𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁 𝗶𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 teil. Organisiert von Feminin Pluriel Berlin, bringt die Veranstaltung führende Stimmen aus Politik, Finanzwirtschaft und Medien zusammen.

Gemeinsam mit Dr. Fatima Sanfourche, PhD, Präsidentin von Féminin Pluriel Berlin, sowie weiteren Expertinnen aus der Branche diskutiert sie, 𝘄𝗶𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗯𝗶𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴, 𝗭𝘂𝗴𝗮𝗻𝗴 𝘇𝘂 𝗞𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁 𝗱𝗶𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗹𝗯𝘀𝘁𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗻 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻 𝗳ö𝗿𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗸ö𝗻𝗻𝗲𝗻.

Isabelle Hägewald wird dabei besonders die Bedeutung von transparenten Finanzinformationen und sichtbaren weiblichen Vorbildern in der Finanzwelt hervorheben. Denn nur wenn Wissen, Zugang und öffentliche Sichtbarkeit zusammenkommen, kann echte wirtschaftliche Unabhängigkeit entstehen.

