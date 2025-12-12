Stadt Duisburg mietet rund 7.500 m² Bürofläche im Objekt „Five Boats“ von der SDK

Das markante Objekt Five Boats gehört zu einem Immobilienfonds der Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK) und wird von der CUBION Immobilien AG im Rahmen eines exklusiven Alleinvermarktungsmandats betreut.

Mit der Anmietung der neuen Büroflächen stärkt die Stadt Duisburg ihre Verwaltungsstruktur am attraktiven Standort Innenhafen und setzt zugleich ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung des städtischen Arbeitsumfeldes.

Das architektonisch anspruchsvolle und stadtbildprägende Gebäude bietet flexible Grundrisse, hochwertige Ausstattungsstandards und eine hervorragende infrastrukturelle Anbindung.

Diese Eigenschaften haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Stadt Duisburg im Auswahlprozess für diesen Standort entschieden hat.

Im Objekt stehen weitere hochwertige Büroflächen in unterschiedlichen Größen zur Anmietung bereit.

