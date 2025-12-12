Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

Stadt Duisburg mietet rund 7.500 m² Bürofläche im Objekt „Five Boats“ von der SDK

Die Stadt Duisburg hat im Rahmen ihrer Standort- und Flächenstrategie rund 7.500 m² moderne Bürofläche im renommierten Büroensemble Five Boats, Schifferstraße 92–100 im Duisburger Innenhafen, angemietet

Das markante Objekt Five Boats gehört zu einem Immobilienfonds der Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK) und wird von der CUBION Immobilien AG im Rahmen eines exklusiven Alleinvermarktungsmandats betreut.

Mit der Anmietung der neuen Büroflächen stärkt die Stadt Duisburg ihre Verwaltungsstruktur am attraktiven Standort Innenhafen und setzt zugleich ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung des städtischen Arbeitsumfeldes.

Das architektonisch anspruchsvolle und stadtbildprägende Gebäude bietet flexible Grundrisse, hochwertige Ausstattungsstandards und eine hervorragende infrastrukturelle Anbindung.

Diese Eigenschaften haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Stadt Duisburg im Auswahlprozess für diesen Standort entschieden hat.

Im Objekt stehen weitere hochwertige Büroflächen in unterschiedlichen Größen zur Anmietung bereit.
Für weiterführende Informationen oder individuelle Flächenanfragen steht die CUBION Immobilien AG gerne zur Verfügung.

Infos hier

