Neue Kfz-Tarife bei Baloise

Neben der Inflation treiben die relativ hohen Anschaffungspreise für E-Fahrzeuge die Anschaffungskosten für Pkw in die Höhe. Im August 2023 wurden fast 87.000 E-Autos zugelassen, was einem Anteil von knapp einem Drittel an allen neu zugelassenen Pkw entspricht. Damit haben die E-Fahrzeuge bei den Neuzulassungen nicht nur Diesel-Pkw, sondern auch Benziner abgehängt. Insgesamt über 50 Prozent der im August neuzugelassenen Fahrzeuge sind Hybride / E-Autos und haben einen entsprechenden Akku an Board. Und auch hier ergeben sich neue Risiken, die abgesichert werden sollten und bei Baloise zukünftig berücksichtigt sind.

Der jährlich aktualisierte Top-Tarif Baloise All-in stellt mit der bestmöglichen Bewertung FFF+ des Ratinghauses Franke und Bornberg. All-in bietet zuschlagsfrei die wichtigsten Leistungen zum Schutz des Akkus. Neu und verbessert wurden: Das Ladekabel ist jetzt nicht nur beim Ladevorgang oder wenn es unter Verschluss gehalten wird versichert, sondern ohne besondere Einschränkungen. Die mobile Ladestation ist zudem unbegrenzt versichert.

Ebenfalls neu ist die Kostenübernahme für die Zustandsdiagnostik des Akkus bei Beschädigung bis zu 250 Euro. Neu ist auch, dass sich Baloise bei notwendiger Lagerung des unfallbeschädigten Elektro-Pkw in einem Wassercontainer zur Vermeidung einer Entzündung anderer Fahrzeuge an den Kosten bis 250 Euro beteiligt.

Um Neuwagen abzusichern ist Baloise AutoSchutz 48 die richtige Wahl. Für nur 49 Euro im Jahr verdoppelt sich mit dem optionalen Baustein die Neuwert bzw. Kaufwert-entschädigung des Fahrzeuges von 24 Monaten auf 48 Monate. Neu ist, dass Baloise im Reparaturfall für dieses Fahrzeug auch eine evtl. Wertminderung von bis zu 2.000 Euro übernimmt.

Aber auch an die kleinsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf den Rücksitzen wurde bei Baloise gedacht. Im Schadenfall beteiligt sich Baloise am Austausch der Kindersitze, damit diese im Fall der Fälle einwandfrei ihren Dienst verrichten.

Doch auch der günstige Tarif Basis wurde in diesem Jahr deutlich verbessert. Weitgehender Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit im Schadenfall, Mallorca-Police, Zusammenstoß des Pkw mit Tieren aller Art in der Teilkasko, Tierbiss an Kabeln, Schläuchen und Dämmmaterial in der Teilkasko sind wichtige Leistungen, die den Tarif vor allem im Hinblick auf seinen Preis, erheblich aufwerten. Der Tarif Basis bietet damit Baloise Service und beste Schadenregulierung zu günstigsten Konditionen. Auf Wunsch sogar mit freier Werkstattwahl im Schadenfall.

Seine Anwendungsgebiete sind vielfältig, für den älteren Zweitwagen, für Fahranfängerinnen und -anfänger etc. Baloise Basis ist einfach und unkompliziert. Und egal welchen Tarif die Kundin oder der Kunde wählt: Das Kundenservice-Team ist rund um die Uhr da, um im Schadensfall schnell zu handeln.