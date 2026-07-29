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Sachwerte / Immobilien

Erholung des Goldpreises?

Eine kommentierende Analyse von Charlotte Peuron, auf Edelmetalle spezialisierte Fondsmanagerin, Crédit Mutuel Asset

ManagementDerzeit belasten drei wesentliche Faktoren den Goldpreis und dämpfen das Kaufinteresse westlicher Anleger:

  1. die Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Federal Reserve,
  2. steigende Realzinsen in den USA und
  3. ein starker US-Dollar.

Diese drei Faktoren sind eng miteinander verknüpft, und sie müssten sich alle in die umgekehrte Richtung entwickeln, bevor Gold wieder einen nachhaltigen Aufwärtstrend verzeichnen könnte.

Zukünftige Goldpreisentwicklung

Wir bleiben in Bezug auf Gold optimistisch. Wir gehen davon aus, dass sich die Preise bei etwa 4.000 US-Dollar pro Unze stabilisieren werden, bevor sie ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen – vorausgesetzt, die oben genannten Faktoren wirken sich zunehmend positiv aus. Zentralbanken und China sind weiterhin aktive Käufer und sorgen damit für eine solide langfristige Stütze der Goldpreise.

Die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze stellt eine wichtige technische und psychologische Schwelle dar. Angesichts der derzeitigen Marktvolatilität könnte diese jedoch durchbrochen werden. Sollte dies geschehen, könnte sich daraus eine attraktive langfristige Kaufgelegenheit ergeben.

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