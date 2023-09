Zweite Auflage des Innovationsprogramms von Federated Hermes

„Nach dem Erfolg von HINF I unterstreichen wir mit HINF II unsere Priorität, einen starken Fokus auf Anlagen in europäische Wachstumschancen beizubehalten. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Investitionen in Unternehmen und Themen, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, technologische Innovationen voranzutreiben. Da wir den Schwerpunkt auf softwaregestützte Themen und die Nutzung von Chancen im Zusammenhang mit dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel legen, sind wir den Branchentrends voraus und können unser Ziel verfolgen, Wachstum innerhalb des Portfolios zu fördern“, sagt Peter Gale, CIO und Head of Private Equity bei Federated Hermes GPE.

HINF II legt den Fokus auf die Förderung von Innovation und technischem Fortschritt in Europa und steht im Einklang mit Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen und Fonds mit starkem Wachstumspotenzial in der Informations-, Kommunikations- und Technologiebranche, insbesondere mit Blick auf nichtzyklische Unterthemen wie digitale Unternehmensarchitektur und die Gesundheitsversorgung der Zukunft.



HINF II lanciert zwei separate Fonds – einen für Fondsanlagen und einen für Direktinvestments sowie Ko-Investitionen – und bietet Anlegern auf diese Weise mehr Flexibilität.



Die Platzierung des Fonds zeigt das Vertrauen von Federated Hermes GPE in das Potenzial weiterer Gelegenheiten am europäischen Growth-Equity-Markt. Die Strategie baut auf den Investitionen von Federated Hermes GPE in europäische Wachstumsaktien seit 2014 auf und ist das Nachfolgeprodukt von HINF I aus dem Jahr 2020.

„Mit dem Expertenfokus von HINF II auf europäische Wachstumsaktien folgen wir den global diversifizierten, thematischen Produkten von Horizon III und PEC V, mit denen bislang insgesamt 1,5 Mrd. US-Dollar beschafft werden konnten.“, sagt Gordon Ceresino, Vice-Chair bei Federated Hermes, Inc. erläutert:



Der Fonds kann weltweit vertrieben werden, insbesondere auch in Großbritannien, in der Schweiz und in zentralen Märkten der Europäischen Union.