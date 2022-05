Am 5. Mai fand im Kurhaus Wiesbaden die Preisverleihung der ersten Assekuranz Awards statt. Über 140 Gäste aus der gesamten Versicherungsbranche waren zu Gast bei der Gala, in der insgesamt 13 Preise in den Kategorien „Leben“, „Kranken“ und „Sach“ sowie „Marketing“ und „Vertrieb“ überreicht wurden.

„Es war an der Zeit, einen fairen, transparenten und qualitativ unantastbaren Versicherungs-Award ins Leben zu rufen“ sagte Initiatorin Isabelle Hägewald von der Mein Geld Medien Gruppe. „Und eine Begegnungs-Plattform für Menschen zu schaffen, die die Versicherungswirtschaft im Kopf und im Herzen tragen.“

Erster reiner Versicherungs-Award

Mit den Assekuranz Awards, dem ersten reinen Versicherungs-Award in Deutschland, sollen die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Denn im 21. Jahrhundert kann es nicht mehr nur um „Versicherung als Absicherung“ gehen. Service, Digitalisierung, Umwelt und Innovation müssen im Mittelpunkt stehen, damit Versicherungen auch in Zukunft das geänderte und moderne Kundenverhalten bedienen können.

Unterstützt wurde dieses Konzept von zehn Sponsoren (Barmenia, Dialog, die Bayerische, Ergo, Gothaer, IKK classik, Inter, LV 1871, SDK, Standard Life).

Bewerbungsfristbeginn für nächste Assekuranz Awards

Als Laudatoren begründeten die Mitglieder der unabhängigen Fachjury ihre Entscheidungen im Detail. Gleichzeitig begann am 5. Mai die Bewerbungsfrist für die nächsten Assekuranz Awards 2022, die am 13. Oktober in Frankfurt verliehen werden.

Im Get-together nach der Verleihung konnte das zweite Ziel der Veranstaltung ins Auge gefasst werden: Eine Plattform zu bieten, auf der Versicherungsgesellschaften, Makler und Berater, Produkt- und Marketingspezialisten, Aktuare und Verbände auf einer Ebene zusammenkommen.

Eine Idee, die von den Anwesenden begeistert aufgegriffen wurde.

(Mein Geld)