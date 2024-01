Architas erfolgreich in AXA IM eingegliedert

Mit der Eingliederung von Architas beginnt ein neues Kapitel – mit dem Ziel, das Angebot für AXA-Gesellschaften zu vereinfachen sowie diesen eine zentrale Anlaufstelle für UL-Produkte und -Dienstleistungen zu bieten. Dies umfasst insbesondere diversifizierte Multi-Management-Kompetenzen, UL-Überwachung, diskretionäre Vermögensverwaltung sowie weltweite Anlageberatungsdienste für AXA-Kunden und vermögende Kunden in Belgien.

„Mit dem neuen Namen sind wir klar als integraler Bestandteil von AXA IM erkennbar. Die Eingliederung unter das Markendach der AXA-Gruppe ermöglicht es uns, von der globalen Präsenz und der Reputation eines weltweit branchenführenden Unternehmens in den Bereichen Versicherung und Asset Management zu profitieren. Zudem ist es eine großartige Chance, unsere Position als Multi-Manager von AXA IM weiter zu stärken und die Dienstleistungen im Bereich der diskretionären Vermögensverwaltung für unsere Kunden in Europa, insbesondere in Belgien und Frankreich, sowie in Asien unter der Marke AXA IM auszubauen“, sagt Matthieu André, Chief Executive Officer von AXA IM Select und Mitglied des Vorstands von AXA IM.

„Die Schaffung einer neuen Geschäftseinheit innerhalb von AXA IM unter dem Namen AXA IM Select stärkt die Position von AXA IM als zentraler Dreh- und Angelpunkt für Asset Management innerhalb der gesamten AXA-Gruppe. Es freut mich, dass dieser bedeutende Meilenstein nach mehreren Monaten konstruktiver Arbeit zum Wohle unserer Kunden erreicht wurde.“ fügt Marco Morelli, Executive Chairman of AXA IM, hinzu.

Um die bestmöglichen Ergebnisse im Auftrag seiner Kunden zu erzielen, hat AXA IM Select weiterhin ein Investmentteam, einen Fondsauswahl- und -verwaltungsprozess sowie dedizierte Vertriebs- und Angebots-Teams, die operativ unabhängig und klar von AXA IM getrennt sind.

AXA IM umfasst nun vier Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Angeboten und Kompetenzfeldern, um Kunden beim Erreichen ihrer individuellen Anlageziele zu unterstützen:

AXA IM Core vereint die Anlageklassen Fixed Income, Aktien, Multi-Asset-Plattformen sowie ETFs;

AXA IM Alts umfasst Anlagen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, alternative Kredite sowie Naturkapital und Impact Investments;

AXA IM Prime dient als Plattform für Kunden im Bereich Privat Markets und Hedgefonds;

AXA IM Select bietet diversifizierte Multi-Management-Expertise sowie ein spezielles Angebot für AXA-Kunden und -Partner in Bezug auf fondsgebundene Produkte und/oder Investmentlösungen sowie Vermögensverwaltung in Belgien

