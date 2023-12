3 Jahre ART Global Macro Fonds: Mit „Nowcasts“ zu globalem Exposure und Inflationsschutzanlagen

Kai Mösmang und Martin Roßner von Third Year Capital haben allen Grund, stolz zu sein: Vor kurzem feierten sie mit ihrem ART Global Macro Fonds das dreijährige Fonds- Jubiläum. Im Sommer 2020 – auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie – legten sie mit dem Haftungsdach BN & Partner den Makro-Fonds auf, der bereits die 50-Millionen- Euro-Marke geknackt hat. Als bankenunabhängiger Anbieter einer „quantamentalen“ Makro Strategie nutzt Third Year Capital Daten und Technologien, um globale Signale systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden

Gratulation zum dreijährigen Fonds- Jubiläum. Wie bewerten Sie Ihre ersten drei Jahre?

ROSSNER & MÖSMANG: Unsere ersten drei Jahre waren sehr erfolgreich. Insbesondere in Monaten mit schwachen Aktienund Anleihemärkten wie im Januar oder März 2023 konnten wir unter Beweis stellen, dass sich unsere Strategie deutlich von Wettbewerbern unterscheidet und bewährt. Unser Ziel ist es nun, auf dieser positiven Performance aufzubauen.

Wie unterscheidet sich Ihre globale Macro-Strategie von anderen Anlagestrategien?

ROSSNER & MÖSMANG: Wir setzen auf eine steigende Nachfrage nach innovativen Fondskonzepten, die nicht hauptsächlich auf Aktien als Renditetreiber vertrauen. Dazu gehören unter anderem eine sehr flexible Asset-Allokation, Risikogewichtung, geografische Diversifikation und taktische Short-Positionen. Im Gegensatz zu traditionellen Mischfonds waren Inflationsschutzanlagen bei uns schon immer ein wichtiger Teil der aktiven Strategie, nicht erst seit dem Ausbruch der Inflation im Jahr 2021.

Wie identifizieren Sie globale Trends und Themen für Ihre Anlagestrategie?

ROSSNER & MÖSMANG: Wir nutzen „Nowcasts“, um Ursache-Wirkungs-Ketten in Echtzeit zu erkennen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte vorherzusagen. Aus unserem tiefen Verständnis der Volkswirtschaften leiten wir globale Investmentsignale ab.

Wonach wählen Sie Anlageklassen und Länder für Ihre Allokation aus?

ROSSNER & MÖSMANG: Unsere systematische Strategie liefert über 100 Signale in mehr als 20 Ländern und Anlageklassen. Nur Märkte mit höchster Signalstärke finden in unser Portfolio. Aktuell sehen wir Potenzial in den Anleihemärkten kurz- und mittelfristiger Laufzeiten in Europa und den USA. In Ländern wie Brasilien, die bereits erfolgreich waren im Kampf gegen die Inflation, gibt es wieder Chancen in allen Anlageklassen.

Wie stellen Sie sicher, dass Verluste begrenzt werden und Sie in unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien gut diversifiziert sind?

ROSSNER & MÖSMANG: Liquide Anlageklassen reagieren sofort auf Veränderungen in den Risikofaktoren Wachstum, Inflation, Zinssatz und Ölpreis. Bei uns werden diese Risikofaktoren in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt und begrenzt. Durch die Kombination der Anlageklassen kann Global-Macro-Investieren deshalb bereits in der Portfoliokonstruktion diversifizieren und so das Risiko im Falle extremer Ereignisse effektiv reduzieren.

Was prädestiniert Ihr Unternehmen von der Größe, der Struktur und der Managementphilosophie her für nachhaltigen Erfolg auch in der Zukunft?

ROSSNER & MÖSMANG: Wir investieren kontinuierlich in unser Unternehmen, unser Team und unsere Technologie. Und: Auch eigenes Geld steckt direkt als Anlage im Fonds. Bis auf diese Kernaktivität der Fondsberatung und Gespräche mit Investoren vertrauen wir auf starke Fondspartner wie zum Beispiel BN & Partner als Haftungsdach. Das erlaubt uns einen hundertprozentigen Fokus auf Research und Portfoliokonstruktion.

Schlussendlich liegt der Schlüssel zum Erfolg aber im fortgesetzten Vertrauen der Investoren. Wir wissen es besonders zu schätzen, wenn Investoren auch kleineren Fondsboutiquen mit innovativen Ansätzen eine Chance geben.

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://third-year.com