Deutsche Börse: Kassamarkt-Jahresstatistik 2024

Die Aktien von SAP SE, Deutsche Lufthansa AG, Morphosys AG und 2G Energy AG waren im vergangenen Jahr die umsatzstärksten Papiere in den deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und Scale All Share. Das hat die Deutsche Börse heute mit Veröffentlichung ihrer Kassamarkt-Handelsstatistik für 2024 bekanntgegeben. Insgesamt wurde an den Handelsplätzen Börse Frankfurt und Xetra im vergangenen Jahr ein Orderbuchumsatz von 1,3 Billionen Euro erzielt. 2023 waren es 1,2 Billionen Euro.

Die Aktie mit dem größten Handelsvolumen auf Xetra 2024 im DAX war SAP SE mit 72,18 Milliarden Euro, gefolgt von Siemens AG mit 51,86 Milliarden Euro und Mercedes-Benz Group AG mit 45,89 Milliarden Euro. Im Aktienindex MDAX lag Deutsche Lufthansa AG mit 9,03 Milliarden Euro vorne, im SDAX führte Morphosys AG mit 1,51 Milliarden Euro. Meistgehandelte Aktie im KMU-Segment Scale war 2G Energy AG mit 110 Millionen Euro. Im ETF-Segment erzielte der iShares Core MSCI World mit 7,38 Milliarden Euro das größte Volumen auf Xetra im Jahr 2024.

Der Orderbuchumsatz im Dezember 2024 betrug insgesamt 104,86 Milliarden Euro (Vorjahr: 97,40 Milliarden Euro / Vormonat: 118,72 Milliarden Euro). Davon entfielen 101,33 Milliarden Euro auf Xetra und 3,53 Milliarden Euro auf Börse Frankfurt. Der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz lag im Dezember bei 5,63 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,95 Milliarden Euro/ Vormonat: 5,48 Milliarden Euro).

Weitere Einzelheiten sind in der Kassamarktstatistik der Deutschen Börse zu finden. Ein europaweiter Vergleich der Handelsplätze ist in den Statistiken der Federation of European Securities Exchanges (FESE) zu finden.

